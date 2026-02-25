Доктор Мясников предупредил об опасности одного симптома

Мясников: скачок давления на приеме у врача может говорить о гипертонии

Повышение артериального давления на приеме у врача может говорить о риске серьезных сосудистых заболеваний. О «гипертонии белого халата» рассказал врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

В отличие от советских времен, взгляды на этот симптом изменились: теперь его рассматривают как признак повышенного риска развития настоящей гипертонии.

«Если у человека <…> подскочило давление просто от вида доктора, то все равно — не сейчас, а спустя какое-то время — вы все равно в группе риска, у вас давление будет повышаться», — сказал врач.

Людям, у которых давление растет на врачебном приеме, важно регулярно контролировать показатели и не оставлять ситуацию без внимания.

От повышенного давления в мире страдают около 1,5 миллиарда человек. При этом причиной 95% случаев хронической сердечной недостаточности становится неконтролируемая гипертония.