Врач Мясников: три чашки кофе в день полезны для сердца и печени

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал кофе целебным напитком, пользу которого нельзя отрицать. Об этом сообщил сайт « Аргументы и факты ».

По словам эксперта, три чашки напитка в день благотворно влияют на состояние сердца и печени. Кофе содержит около 700 различных полезных веществ, отметил медик.

«Кофе абсолютно не влияет на повышение давления, а значит, нет никаких противопоказаний для гипертоников и при болезнях сердца», — заверил специалист.

Он также посоветовал уделять время физической активности. Даже семь тысяч шагов в день помогут продлить жизнь, добавило ИА НСН.