Врач Мясников: три чашки кофе в день полезны для сердца и печени
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал кофе целебным напитком, пользу которого нельзя отрицать. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
По словам эксперта, три чашки напитка в день благотворно влияют на состояние сердца и печени. Кофе содержит около 700 различных полезных веществ, отметил медик.
«Кофе абсолютно не влияет на повышение давления, а значит, нет никаких противопоказаний для гипертоников и при болезнях сердца», — заверил специалист.
Он также посоветовал уделять время физической активности. Даже семь тысяч шагов в день помогут продлить жизнь, добавило ИА НСН.
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