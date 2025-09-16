Мясников назвал чудо-средство для продления жизни
Врач Мясников: средством от всех болезней является физическая активность
Физическая активность — это главный способ продления жизни. Такое заявление сделал в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.
«Вот это чудо-средство от всех болезней. Это физические нагрузки», — заявил врач.
Он отметил, что такие выводы можно сделать исходя из опросников, где люди выбирали из списка, что может продлить жизнь: медицина, диета, ограничение калорий, лекарства и так далее. Правильный ответ — физическая активность.
По уровню смертности малая активность на третьем месте, малоподвижный образ жизни провоцирует развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Чтобы улучшить самочувствие, необходимо больше ходить. По мнению Мясникова, даже подъем и спуск по лестнице вместо поездки на лифте способны укрепить здоровье.
В августе Мясников покорил гору Эльбрус. Врач отметил, что активность является секретом вечной молодости.