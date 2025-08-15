Доктор Мясников на вершине Эльбруса раскрыл секрет вечной молодости

Доктор Мясников сообщил, что ветер чуть не сдул его при восхождении на Эльбрус

Гора Эльбрус покорилась российскому телеведущему и кардиологу Александру Мясникову, несмотря на тяжелые погодные условия. Доктор рассказал о восхождении в Telegram-канале .

Мясников путешествовал с командой, восхождение завершилось 14 августа. Метеоусловия он называл ужасными — у него на глазах сильный ветер порывами до 50 километров в час сдул девушку. Инструктор рисковал жизнью, чтобы ее спасти. Он и сам дважды чуть не сорвался.

«Я дошел! В моем возрасте многие до туалета доходят с трудом, так что делай как я, и тогда старости нет», — заявил он.

Во время восхождения доктор записал несколько роликов. Например, рассказал, почему одни страдают от горной болезни, а другие нет.

Ранее 360.ru рассказал о карьере Мясникова, изменах, внебрачной дочери и алкоголизме жены.