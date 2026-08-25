Аналитик Санина рассказала о праве сотрудников на оплачиваемый выходной для диспансеризации

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина напомнила в беседе с RT , что сотрудники могут взять оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Это право закреплено в статье 185.1 Трудового кодекса России.

Эксперт Санина разъяснила принципиальное различие между диспансеризацией и периодическим медосмотром. Диспансеризация — это профилактическое обследование по программе ОМС, которое гражданин проходит исключительно по собственному желанию. В отличие от нее, периодический медицинский осмотр является прямой обязанностью: работодатель должен обеспечить его проведение, а сотрудник — пройти обследование, если трудовая деятельность связана с определенными профессиональными рисками или вредными факторами.

Количество оплачиваемых выходных дней для прохождения этих процедур напрямую зависит от возраста сотрудника. Работники до 39 лет включительно имеют право на один такой день раз в три года. Граждане, достигшие сорокалетнего возраста, могут брать выходной ежегодно. Для предпенсионеров (за пять лет до пенсии) и работающих пенсионеров предусмотрено по два оплачиваемых дня каждый год.

Чтобы воспользоваться этим правом, сотруднику необходимо написать заявление на имя работодателя и согласовать конкретную дату освобождения от работы. Это позволяет официально сохранить заработную плату за день отсутствия, посвятив время профилактике здоровья без ущерба для трудового процесса.