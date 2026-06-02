Минздрав утвердил новый перечень медицинских должностей

С 1 сентября этого года в список добавят врача по медицине здорового долголетия, специалиста физической и реабилитационной медицины, медицинского микробиолога, медицинского психолога, медицинского логопеда, эксперта по физической реабилитации, нейропсихолога, специалиста по эргореабилитации и нутрициолога. Также в перечне появились специалист по оказанию медпомощи обучающимся и медсестра по медицинской реабилитации.

При этом из перечня с 1 сентября исключат акушера-гинеколога цехового врачебного участка, миколога, диабетолога, лаборанта, протезиста, лабораторного миколога, подросткового участкового психиатра, городского педиатра, сексолога, психиатра-нарколога участкового, сурдолога-протезиста, стоматолога и подросткового терапевта. Врача-бактериолога, врача-вирусолога и врача-паразитолога уберут из списка 1 сентября 2028 года.

До этого Министерство здравоохранения увеличило список медицинских документов, которые можно будет получить дистанционно, не приходя в поликлинику. По словам заместителя министра ведомства Вадима Ванькова, в тестовом режиме сервис онлайн-заказа справок запустили в Тюменской области и Чувашии.