Минздрав сократил сроки лечения гриппа в России почти в два раза

Минздрав России: грипп теперь будут лечить девять дней вместо 15-20

Общий срок лечения гриппа в России сократили до девяти дней вместо прежних 15-20. Новые нормативы указаны в приказе Минздрава, опубликованном на портале правовой информации .

Согласно обновленным стандартам, указанные девять дней отвели на диагностику и лечение от гриппа. Изменения в сроках касаются как амбулаторного, так и стационарного лечения.

Также в документе привели перечень медицинских услуг, которые в течение периода лечения оказываются пациентам. В него входят ежедневные осмотры врача-инфекциониста и терапевта, постоянное медицинское наблюдение и приемы для возможной коррекции терапии и оценки динамики состояния.

Ранее стало известно, что лечение простудных заболеваний в среднем обходится россиянам в три тысячи рублей. В России в 2025 году медики отмечали более ранний рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.