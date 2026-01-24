Стало известно, сколько россияне тратят на лечение простуды

Большинство россиян тратят на лечение простуды и ОРВИ не больше трех тысяч рублей, об этом говорится в исследовании страхового брокера Mains, с которым ознакомилось РИА «Новости» .

По данным экспертов, осенью и зимой 2025–2026 года 59,1% россиян уже переболели простудой или гриппом.

«Отвечая на вопрос о том, сколько примерно денег было потрачено ими или их семьями на лечение (включая препараты, вызов/посещение врача, диагностику) в связи с этими заболеваниями, респонденты чаще всего называли суммы в диапазоне от одной до трех тысяч рублей — на них пришлось 35,4% ответов», — говорится в исследовании.

Еще 26% опрошенных тратят на лечение не более тысячи рублей. В то же время 25,2% респондентов указали, что тратят от трех до семи тысяч рублей на эти нужды. Оценили свои расходы в 7–15 тысяч рублей 1,1% респондентов, а суммы свыше 15 тысяч никто не указал. Еще 12,3% не смогли оценить свои траты.

Самые большие суммы на лечение ОРВИ и простуды, от семи до 15 тысяч рублей, называли жители лишь семи городов. В Волгограде таких ответов было 6,3%, в Воронеже — 5,3%, в Омске — 3,8%, в Нижнем Новгороде — 3,3%, в Екатеринбурге и Новосибирске — по 1,3%, а в Москве — всего 0,8%.

В России в 2025 году специалисты отмечали более ранний рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как рассказала кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева, увеличение числа заболевших началось раньше обычного, в том числе в регионах Дальнего Востока. Вахрушева отметила, что аномально теплая осень и высокая влажность могли способствовать распространению вирусов.