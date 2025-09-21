Минздрав предложил предоставлять фондам ОМС данные ветеранов

Минздрав подготовил законопроект, который даст Федеральному и территориальным фондам обязательного медицинского страхования доступ к сведениям из Единой цифровой платформы в социальной сфере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве пояснили, что такая мера нужна для адресного сопровождения ветеранов боевых действий и их семей. Сейчас в законодательстве по ОМС нет механизма, позволяющего учитывать эту категорию застрахованных. Новая система поможет ветеранам и их близким получать все положенные льготы и меры поддержки в сфере здравоохранения.

Ранее Минздрав призвал урегулировать получение услуг по ОМС работающими мигрантами. Проект содержит изменения в закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».