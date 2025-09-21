Минздрав призвал урегулировать получение услуг по ОМС работающими мигрантами

Министерство здравоохранения призвало обновить правила обязательного медицинского страхования. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило РИА «Новости» .

Минздрав предложил внести поправки в федеральный закон об ОМС, в том числе предоставить главе региона полномочия принимать решения о выполнении территориальным фондом функций страховых медицинских организаций.

Целью проекта стало урегулирование вопросов предоставления прав в сфере ОМС иностранцам и лицам без гражданства, временно находящимся и работающим на российской территории. Проект содержит изменения в закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Ведомство также призвало внести изменения в обмен данными при ведении персонифицированного учета о застрахованных лицах между Фондом пенсионного и социального страхования и Федеральным фондом ОМС.

Ранее в Госдуме предложили ввести надбавки за наставничество молодых медицинских специалистов. Эксперт Гарри Мурадян высказал мнение, что этот проект необходимо доработать.