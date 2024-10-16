Минздрав предложил изменить госгарантии оказания медпомощи в России

В частности, министерство предложило регламентировать нормативные объемы медпомощи для тех, кто посещает клиники для профилактики. На это хотят выделить 4,4 миллиарда рублей. Кроме того, средства выделят на диспансеризацию по репродуктивному здоровью.

Часть высокотехнологичных операций предлагают оплачивать по ОМС. Также планируется увеличить нормативы помощи при гепатите и онкологических заболеваниях. В то же время из проекта исключили тестирование на COVID-19.

Ранее юрист Зара Горбушина рассказала, как потребовать компенсацию за отказ от бесплатной помощи по ОМС.