Юрист Горбушина: пациенты могут требовать компенсацию за отказ от бесплатной помощи по ОМС

Конфликтные ситуации с оказанием медицинской помощи можно решить в досудебном порядке. Если это не дало результата, пациент может настоять на защите своих прав через суд. Об этом рассказала юрист Зара Горбушина в разговоре с «Газетой.Ru».
Список основных нарушений в сфере медицины возглавляют низкое качество обслуживания и неаргументированный отказ от врачебной помощи. Хирургические ошибки и неправильная диагностика также нередко становятся объектами судебных споров, отметила правозащитник.
Грубым нарушением считается случай, когда пациенты платят деньги за услуги, которые в рамках ОМС оказываются бесплатно. За все эти несоблюдения можно требовать компенсацию материального и морального вреда. Нужно зафиксировать факт нарушения и обратиться в суд, заключила Горбушина.
Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 16 октября
Почти 400 мирных жителей стали жертвами ВСУ в приграничных регионах за два года
Скоростную дорогу между Московской и Калужской областями построят в 2026 году
Встреча главы Чехова с жителями прошла во дворце спорта «Олимпийский»
Новое повышение ключевой ставки допустили в ЦБ
Московский производитель лифтов поставит продукцию в Тюмень
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте