Юрист Горбушина: пациенты могут требовать компенсацию за отказ от бесплатной помощи по ОМС

Конфликтные ситуации с оказанием медицинской помощи можно решить в досудебном порядке. Если это не дало результата, пациент может настоять на защите своих прав через суд. Об этом рассказала юрист Зара Горбушина в разговоре с «Газетой.Ru» .

Список основных нарушений в сфере медицины возглавляют низкое качество обслуживания и неаргументированный отказ от врачебной помощи. Хирургические ошибки и неправильная диагностика также нередко становятся объектами судебных споров, отметила правозащитник.

Грубым нарушением считается случай, когда пациенты платят деньги за услуги, которые в рамках ОМС оказываются бесплатно. За все эти несоблюдения можно требовать компенсацию материального и морального вреда. Нужно зафиксировать факт нарушения и обратиться в суд, заключила Горбушина.