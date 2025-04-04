Минздрав Подмосковья прокомментировал нехватку лекарств от рассеянного склероза

В СМИ появилась информация о нехватке лекарств от рассеянного склероза с действующим веществом глатирамера ацетат в ряде субъектов, в том числе в Московской области. Минздрав региона прокомментировал 360.ru эту информацию.

В ведомстве отметили, что обеспечение пациентов этим лекарством осуществляется за счет федерального бюджета Минздравом России.

«Лечение рассеянного склероза проводится комбинацией препаратов, в том числе и глатирамера. Он не единственный и уникальный, и может быть заменен на другие препараты первой линии в зависимости от формы и течения заболевания», — подчеркнули в пресс-службе.

Вне зависимости от наличия этого препарата пациенты продолжают получать необходимое лечение. При отсутствии лекарства врач имеет право изменить схему лечения и заменить препарат на тот, что есть в наличии, добавили в министерстве.

«На данный момент остатки препарата глатирамера ацетат 20 миллиграмм в Московской области составляют прядка 1700 упаковок. Поставка препарата глатирамера ацетат 40 миллиграмм от компании „Биокад“ в количестве 1750 упаковок ожидается в течение этого месяца», — уточнили в Минздраве Подмосковья.

Доктор медицинских наук, член Совета по правам человека при президенте Ян Власов ранее назвал неприемлемыми автозамены лекарств при лечении рассеянного склероза, так как подбор средств происходит индивидуально. Дефицит препаратов — это не предпосылка для замены, подчеркнул специалист.

По данным «Известий», нехватка лекарств от рассеянного склероза наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Хакасии, Ульяновской, Тюменской, Московской и Ростовской областях.