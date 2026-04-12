Главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с РИА «Новости» сообщил, что выявленный норовирус может вызвать массовые случаи острых кишечных инфекций с быстрым развитием симптомов.

«Норовирусы хорошо сохраняются во внешней среде, что делает их легкодоступными для заражения человека», — цитирует специалиста «Ридус».

При попадании в организм вирус быстро размножается в тонком кишечнике, вызывая диарею, рвоту и повышение температуры. Болезнь развивается стремительно — в течение 1–2 суток и продолжается около 3–5 дней.

Основной путь передачи норовируса — нарушение санитарных норм на предприятиях и производствах. В бытовых условиях заражение тоже возможно, но такие случаи обычно единичны. Уровень летальности от этой инфекции крайне низок.

Второй тип норовируса более заразен, чем первый, но проявление и развитие болезни остаются неизменными. Вирусолог рекомендовал тщательно мыть руки и употреблять исключительно безопасные, качественные продукты для профилактики инфекции.