Medical Xpress: избыточный вес на животе относится к предсказателям риска сердечной недостаточности
Накопление избыточного жира в области талии (висцеральный жир) точнее предсказывает риск развития сердечной недостаточности, чем общий индекс массы тела. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress.
В ходе исследования ученые выявили, что ключевым механизмом, объясняющим опасность абдоминального жира, является системное воспаление. Анализ данных показал: измерения объема талии позволяют выявить группу высокого риска даже среди пациентов с нормальным ИМТ.
Доктор медицинских наук, магистр наук, член Американской кардиологической ассоциации Садия С. Хан подчеркнул, что работа подчеркивает важность включения показателей центрального ожирения в рутинную профилактическую помощь.