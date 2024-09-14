Минздрав назвал число страдающих ожирением россиян

Глава Минздрава Мурашко: почти 40 млн россиян страдают от ожирения

Около 40 миллионов жителей России страдают ожирением. В связи с этим в стране необходимо усиливать профилактику этого заболевания, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Ожирение способно запускать каскад проблем со здоровьем: артериальной гипертонии и сахарного диабета второго типа и других», — привело его слова РИА «Новости».

По словам Мурашко, проблема решается с помощью профилактики, поэтому жители страны должны прислушиваться к советам врачей.

По данным Росстата, на 1 января 2024 года население России составляло свыше 146 миллионов человек. Таким образом число страдающих ожирением превысило четверть всех россиян.

Врач-невролог Павел Хорошев ранее рекомендовал следить за индексом массы тела, чтобы не заболеть осенью. Он напомнил, что ожирение представляет собой серьезную угрозу для здоровья человека.