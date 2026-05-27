Число выявленных случаев заражения хантавирусом выросло до 13

Количество зарегистрированных случаев заражения хантавирусом после вспышки на нидерландском круизном лайнере MV Hondius увеличилось до 13. Об этом в соцсети X заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он уточил, что о новом случае заболевания заявила Испания. Хантавирусом заразился один из пассажиров MV Hondius, который находился на карантине.

По словам Гебрейесуса, ситуация остается стабильной.

Ранее хантавирус выявили у одного из членов экипажа круизного лайнера. Всего из-за вспышки болезни на корабле погибли три человека. Пассажиры сошли на берег в порту Гранадилья на острове Тенерифе, а затем их самолетами доставили на родину.

Глава ВОЗ призвал продолжить наблюдение за туристами с MV Hondius, которые вернулись в свои страны. Всех путешественников поместили на родине в карантин на три недели.