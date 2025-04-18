Минпромторг отказался оценить эффективность нового российского препарата от рака

Эффективность нового российского препарата от рака «Афотид» еще не доказали, лекарство пока проходит первые клинические испытания. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба Минпромторга.

Ведомство назвало поддержку отечественных производителей лекарственных препаратов и медицинских изделий одной из важнейших целей своей работы.

С компанией OOO «Лина М» Минпромторг заключил госконтракт в 2014 году. Производитель обязался выполнить научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу «по трансферу технологии зарубежной разработки инновационного лекарственного средства белково-векторной доставки актиномицинового ряда».

По данным пресс-службы, выпущенный OOO «Лина М» препарат даже в случае регистрации нельзя было бы считать оригинальным или инновационным.

«Обращаем внимание, что оценка эффективности, действенности и безопасности лекарственного препарата возможна только после проведения всех фаз клинических исследований», — добавили в ведомстве.

Ранее онколог Евгений Черемушкин призвал дождаться результатов испытаний препарата. Он также не исключил, что в основе лекарства лежали технологии, уже применяемые в других странах.