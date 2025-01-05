Миллионам человек предрекли смерть в течение следующих 25 лет

Guardian: порядка 40 млн человек могут умереть от резистентности к антибиотикам

Смертность от устойчивости к антибиотикам удвоится к 2050 году, поэтому в течение следующих 25 лет около 40 миллионов человек по всему миру могут умереть от супербактерий. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на бывшего главного санитарного врача Англии Салли Дэвис.

«Около миллиона человек умирают каждый год из-за распространения устойчивости к противомикробным препаратам, и эта цифра будет расти в течение следующих 25 лет. Это действительно страшно», — заявила она.

По ее словам, возникла реальная опасность того, что обычные медицинские процедуры, в частности, роды и хирургические операции, в будущем могут представлять серьезную угрозу для жизни из-за распространения супербактерий.

Дэвис уточнила, что в группе риска окажутся пожилые люди старше 70 лет. Она отметила, что показатели смертности в этой категории выросли на 80% с 1990 года. Кроме того, перед новыми типами бактерий уязвимы и люди с хроническими заболеваниями, причем последних становится все больше по мере старения населения.

Ранее «Российская газета» перечислила популярные за рубежом российские лекарства, в число которых вошли антибиотики, вакцины, фитопрепараты и противопростудные медикаменты.