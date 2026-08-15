Миколог рассказал, можно ли есть лисички сырыми

Есть лисички в сыром виде не рекомендуется. Одна из причин в том, что доступность полезных соединений в них будет очень низкой, пояснил 360.ru миколог Никита Комиссаров.

«Для того, чтобы раскрылся вкус и полезные соединения лисичек стали доступны для нашего организма, нужно разрушить клеточные стенки. А клеточные стенки у грибов состоят из хитина, они очень трудноразрушаемы. Поэтому желательно все-таки обрабатывать грибы термически — либо варить, либо жарить», — рассказал он.

Почему еще лисички не стоит есть сырыми, в чем их польза и преимущества перед с другими грибами — в материале 360.ru.