Месяц, посвященный онкологическим заболеваниям, пройдет в соцсетях

Месяц осведомленности об онкологических заболеваниях пройдет в соцсети «Одноклассники». С 4 февраля любой желающий сможет ознакомиться с контентом от благотворительных фондов, стремящихся открыто, бережно и широко осветить тему.

Специалисты расскажут о профилактике рака, паллиативной помощи и психологических практиках для борьбы со страхом перед болезнью. Кроме того, своим опытом поделятся люди, уже столкнувшиеся с таким диагнозом.

В рамках программы пройдут прямые эфиры со специалистами-онкологами в форме вопросов и ответов.

Пользователи смогут поддержать проект, установив на аватары тематические рамки «Вместе против рака», «Каждый день не напрасно» или «Главное — жить любя», а также сделав пожертвования.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что молодые россиянки все чаще сталкиваются с раком груди. Онкологи связывают это с COVID-19 и популярностью имплантов.