Месяц, посвященный онкологическим заболеваниям, пройдет в соцсетях
Месяц осведомленности об онкологических заболеваниях пройдет в соцсети «Одноклассники». С 4 февраля любой желающий сможет ознакомиться с контентом от благотворительных фондов, стремящихся открыто, бережно и широко осветить тему.
Специалисты расскажут о профилактике рака, паллиативной помощи и психологических практиках для борьбы со страхом перед болезнью. Кроме того, своим опытом поделятся люди, уже столкнувшиеся с таким диагнозом.
В рамках программы пройдут прямые эфиры со специалистами-онкологами в форме вопросов и ответов.
Пользователи смогут поддержать проект, установив на аватары тематические рамки «Вместе против рака», «Каждый день не напрасно» или «Главное — жить любя», а также сделав пожертвования.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что молодые россиянки все чаще сталкиваются с раком груди. Онкологи связывают это с COVID-19 и популярностью имплантов.