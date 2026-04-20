Медсестра из США перенесла инсульт в 24 года и рассказала о симптомах

Daily Mail: медсестра из США Алекс Уилсон-Гарза перенесла инсульт в 24 года

Медсестра из США Алекс Уилсон-Гарза перенесла инсульт в 24 года и назвала первые симптомы, которые почувствовала дома. Ее историю опубликовала газета Daily Mail .

Уилсон-Гарза вспомнила, что обсуждала с мужем планы на выходные, когда внезапно начала говорить невнятно и постоянно запинаться. Вскоре у нее ослабли левая половина лица и левая сторона тела, из-за чего она не смогла нормально закрыть рот и подняться на ноги.

«Единственное, что я помню, это то, насколько сильным было головокружение», — рассказала медсестра.

Сначала девушка не поверила, что у нее случился инсульт. Она объяснила это возрастом, активным образом жизни и регулярными занятиями спортом. Однако после уговоров мужа все же поехала в больницу.

Врачи сразу приняли ее в стационар. Позже состояние Уилсон-Гарзы улучшилось, но врач заметил нетвердую походку и направил девушку на дополнительное обследование. Сканирование мозга показало обширный инсульт в правом полушарии.

В больнице медсестра провела три дня. Серьезные осложнения у нее не развились, поэтому длительная реабилитация ей не понадобилась. Спустя три недели Уилсон-Гарза вернулась к работе и обычной жизни.

Ранее ученые выяснили, что сочетание акупунктуры и роботизированной терапии способно ускорить восстановление после ишемического инсульта. Такой подход улучшал двигательную функцию рук и ног, а также помогал пациентам увереннее справляться с повседневными делами.