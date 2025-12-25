Медицинский обозреватель Нараленкова рассказала о способности имбирных пряников уменьшать тошноту

Имбирные пряники и печенье стали неотъемлемым атрибутом новогодних праздников. Однако у этого лакомства есть неожиданные полезные свойства. Подробнее рассказала медицинский обозреватель KP.RU Оксана Нараленкова.

По ее словам, особенный ингредиент — имбирь. Он помогает пищеварению, уменьшает тошноту, а также оказывает благоприятное действие при простуде и гриппе.

«Считается, что имбирь помогает контролировать вес, справляться с артритом и облегчает менструальные симптомы», — добавила эксперт.

Другие компоненты, такие как патока, корица и мускатный орех, тоже могут приносить пользу. Однако специалист посоветовала употреблять сладость в умеренных количествах.