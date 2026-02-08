В ДВФУ испытали новую систему ранней диагностики рака

В лабораториях Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) тестируют инновационную систему ранней диагностики онкологических заболеваний. Она основана на использовании фермента из морской бактерии, обнаруженной в Японском море, написал сайт телеканала «Звезда» .

Новая тест-система позволяет выявить раковые заболевания на ранней стадии. Для анализа могут использоваться различные биологические жидкости человека, такие как кровь или другие ткани.

«Она позволяет на ранней стадии выявить раковые заболевания. Причем используются различные биологические жидкости человека. Это может быть кровь или другие ткани человека», — отметила заведующая лабораторией рекомбинантных ДНК-технологий ДВФУ Юлия Пентехина.

Фермент работает как биологический индикатор, реагируя на онкомаркеры — молекулы, которые появляются в крови человека еще до появления первых симптомов болезни.

Дальневосточная разработка может стать более доступной и быстрой альтернативой существующим методам анализа, основанным на использовании ферментов растительного происхождения. Фермент из морской бактерии синтезируют рекомбинантным способом, то есть выращивают в лабораторных условиях.

«Тест-системы, которые используются в клинических лабораториях, существуют, но там другие сигнальные молекулы. Наша молекула более способная, более чувствительно определяет. Это в лаборатории уже проверено и доказано», — заверила директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева.

Разработка дальневосточных ученых находится на ранней стадии, но конечная цель — создать доступный продукт для использования в клиниках и в домашних условиях. В будущем открытая технология должна выглядеть как обычный экспресс-тест.