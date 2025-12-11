Медики предупредили об опасности чрезмерного употребления алкоголя в праздники

В преддверии новогодних корпоративов и праздничных застолий врачи напоминают о рисках для здоровья, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя. Профессор-кардиолог Филипп Копылов рассказал KP.RU о «синдроме праздничного сердца». Этот термин описывает сбои в работе сердечно-сосудистой системы, вызванные злоупотреблением алкоголем.

Кардиолог отметил, что особенно уязвимы люди с проблемами коронарных артерий, гипертонией или ишемической болезнью сердца. Однако даже те, кто считает себя здоровым, могут иметь скрытые проблемы с сосудами, особенно после 40–45 лет. Лишний вес и ночное апноэ также усугубляют ситуацию.

По словам эксперта, опасное нарушение ритма можно распознать по внезапному, частому и неритмичному сердцебиению, а также по одышке, слабости, головокружению и давящей боли в груди.