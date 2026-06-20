Медики изменили рекомендации по количеству съеденных яиц в день

Долгое время яйца считали главным источником холестерина и угрозой кровеносным сосудам. Но проведенные исследования доказали, что дело обстоит не совсем так. В яйцах оказались полезные вещества, которые снижают уровень «плохого» холестерина, а также риск инсультов и инфарктов. Об этом в комментарии aif.ru заявил врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.

В качестве подтверждения своих слов он привел данные исследования китайских врачей от 2018 года, в котором приняли участие более 500 тысяч человек. Среди группы, которая употребляла по одному яйцу в день, риски болезней сердца, инфарктов миокарда, кровоизлияния в мозг и ишемических инсультов оказались ниже.

«Нам хорошо понятно, почему яйца мало влияют на холестерин в крови. Они содержат много фосфолипидов, а эти вещества повышают так называемый «хороший» холестерин, а не «плохой. То есть, у яиц есть защитное действие, препятствующее формированию атеросклероза», — заявил Богомолов.

Он подчеркнул, что эти данные особенно важны для людей с диабетом второго типа, чьи кровеносные сосуды ослаблены.

В конце апреля опрошенные журналом The Health специалисты по питанию включили вареные яйца в список полезных перекусов наряду с греческим йогуртом, консервированным тунцом и хумусом с овощами. Они подчеркнули, что такой набор обеспечит организм достаточным количеством белка, клетчатки и полезных жиров.