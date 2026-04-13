Медик Тарасова рассказала, что избирательность ребенка в еде может быть связана с врожденной осторожностью

Пищевая неофобия — это не каприз, а эволюционный механизм выживания, который достался нам от предков, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова. В интервью KP.RU объясняет, что ребенок, который начинал ходить и исследовать мир, мог наткнуться на ядовитые ягоды или грибы. Врожденная осторожность к новой еде спасала жизнь.

По словам эксперта, дети могут не любить овощи по ряду причин. Среди них — восприятие горького вкуса как сигнала опасности. Растения часто содержат алкалоиды и другие вещества, которые на вкус кажутся горькими. В природе горечь — маркер ядовитости. Дети чувствуют горечь острее взрослых, потому что у них больше вкусовых рецепторов.

Зеленый цвет — сигнал незрелости. В природе зеленые плоды часто незрелые и несъедобные. Дети интуитивно настороженно относятся к зеленой еде, боясь отравиться. Консерватизм = выживание. Детский мозг устроен так, что безопасным считается то, что уже знакомо. Макароны, хлеб, сладкое — это проверенные источники энергии. А непонятная зеленая штука на тарелке вызывает тревогу: «А вдруг это яд?»

Если ребенок отказывается от новых продуктов, но есть хотя бы что-то из основных групп (мясо, крупы, фрукты, молочка), его вес и рост соответствуют возрасту, он активен и здоров, то это вариант нормы. Но если ребенок ест меньше 10–15 продуктов, отказывается от целых групп продуктов, теряет вес или перестает расти, его непроизвольно рвет или даже начинается удушье при виде новой еды, то в таких случаях может идти речь о расстройстве пищевого поведения (ARFID — избегающее/ограничительное расстройство приема пищи) и нужна помощь специалиста, подчеркнула Тарасова.