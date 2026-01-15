Medical Xpress: улучшение питания снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Здоровье сердца во многом зависит от образа жизни. Даже небольшие изменения могут принести значительную пользу. Кардиолог Франсиско Лопес-Хименес из клиники Майо в Рочестере (Миннесота) рассказал журналу Medical Xpress о том, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Начать можно с простых решений: постепенного улучшения питания, увеличения физической активности и отказа от длительного сидения. Регулярность важнее идеального соблюдения рекомендаций, написали «Известия».

Эмоциональное благополучие также важно для здоровья сердца. Занятия, приносящие смысл и ощущение связи, помогают снижать стресс. Например, прогулки с друзьями или осознанное отношение к повседневной жизни.

Следование назначенному специалистом лечению — еще один важный фактор. Если врач прописал препараты для контроля артериального давления, холестерина или других факторов риска, регулярный прием лекарств и контроль показателей помогут предотвратить инфаркт или инсульт.

Отказ от табака — один из самых действенных шагов. Курение повреждает сердце и сосуды, снижает уровень кислорода в крови. Польза от отказа проявляется почти сразу.

Регулярная физическая активность также важна. Достаточно стремиться к получасу движения в большинство дней недели. Это может быть быстрая ходьба, езда на велосипеде, работа в саду или подъем по лестнице.

Здоровое питание влияет на давление, уровень холестерина и сахара в крови. Средиземноморская диета или диета DASH делают акцент на овощах, фруктах, бобовых, рыбе, нежирном белке, цельнозерновых продуктах и полезных жирах. Важно ограничивать соль, добавленный сахар, рафинированные углеводы, алкоголь и переработанные продукты.

Поддержание здорового веса снижает риск гипертонии, диабета второго типа, апноэ сна и сердечных заболеваний. Даже потеря 3–5% массы тела способна улучшить метаболические показатели.

Качественный сон также важен. Взрослым обычно требуется не менее семи часов сна в сутки. Дефицит сна связан с ожирением, повышенным давлением, диабетом и болезнями сердца.

Не забывайте о регулярных медицинских обследованиях. Они позволяют выявить повышенное давление, холестерин или уровень сахара до появления симптомов и вовремя начать лечение.