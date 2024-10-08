Мастурбация довела мужчину до экстренной операции

Житель Нью-Йорка получил острый разрыв аорты во время мастурбации и чуть не умер. Врачи провели ему срочную операцию, сообщила газета Daily Mail .

Перед приступом 59-летний мужчина не испытывал типичных симптомов — предвестников разрыва аорты. Он не жаловался на одышку, боль в груди или потерю сознания. Однако во время самоудовлетворения он почувствовал головокружение, покалывание в обеих руках, напряжение в челюстях, а когда прилег, у него случилось недержание мочи. Тогда американец вызвал скорую помощь.

Врачи заподозрили сепсис и прописали антибиотики. Состояние мужчины немного улучшилось, но при попытке ходить у него кружилась голова. Наконец, УЗИ показало острое расслоение аорты типа А, и хирурги провели экстренную операцию — заменили поврежденный участок артерии аортальным трансплантатом.

Пациент полностью выздоровел. По информации издания, обычно до трети людей с разрывом аорты умирают.

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