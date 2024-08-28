Обладатель самого большого в мире пениса пожаловался на странные просьбы незнакомцев

Британец Барр с самым большим пенисом рассказал о просьбах интернет-подписчиков

Фото: Unsplash

Обладатель самого большого в мире полового органа британец Мэтт Барр пожаловался, что незнакомцы в интернете просили его прибраться у них дома или записать интимные видео. Он анонсировал выход книги о своей нелегкой жизни, сообщил LADbible.

Общественность узнала о мужчине с самым большим в мире пенисом четыре месяца назад, когда он принял участие в утреннем телешоу.

Ученые подтвердили, что длина его полового органа достигла 36 сантиметров. С тех пор Барр снялся еще в нескольких передачах и стал звездой соцсетей. Мужчина рассказал журналистам об издержках такой популярности.

«Ко мне обращались люди, которые просили меня прийти и убраться в их доме голышом или что-то в этом роде. <…> Один парень хотел нарисовать меня в виде мультяшного гиганта», — сказал он.

Барр получал много просьб снять интимные видео и каждый раз отвечал отказом. Некоторые подписчицы приглашали его на свидание.

Мужчина признался, что наличие больших гениталий сказалось на его психическом и физическом здоровье. Об этом он рассказал в своей книге, которая готовится к публикации.

Благодаря физической особенности британцу удалось заработать на сотрудничестве с брендом секс-девайсов. Однако он пожаловался, что так и не смог попробовать продукцию, которую рекламировал.

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