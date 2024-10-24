Врач Шахвеледов: на маникюре можно заразиться гепатитом B и грибком ногтей

Ранее в СМИ появилась информация, что россиянке занесли ВИЧ-инфекцию во время маникюра. Какие еще опасности таит популярная косметическая процедура, рассказал заместитель председателя Союза молодых врачей Московской области Рамил Шахвеледов в беседе с сайтом «Мир 24».
По его словам, в салоне можно заразиться грибком ногтей, который сопровождается увеличением толщины пластины, ее крошением и неприятным запахом. Кроме того, на маникюре есть риск подхватить гепатит B и C.
Такие ситуации возникают при использовании инструментов, не стерилизованных должным образом после клиента с заболеванием. Именно поэтому важно выбирать салоны с хорошей репутацией и лицензией, предупредил медик.
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