Массажист Савченко назвала контрастный душ одной из лучших спа-процедур для улучшения лимфотока в домашних условиях

Специалист по массажу и реабилитации практик-центра Ampermy Ольга Савченко рассказала Life.ru , какие процедуры можно делать дома для улучшения лимфотока и уменьшения отеков.

Савченко напомнила, что лимфатическая система — единственная в организме, у которой нет собственного «насоса». Движение лимфы обеспечивается мышечными сокращениями и работой диафрагмы.

Одним из способов улучшить лимфоток специалист назвала массаж сухой щеткой. Для этого лучше использовать натуральную щетку и средство для скольжения, например легкое масло или гель для душа. Массаж рекомендуется делать не чаще одного раза в неделю, чтобы не пересушить кожу. Все движения должны быть направлены по ходу лимфотока — от стоп вверх, от кистей к плечам, от поясницы к шее.

Еще один доступный способ — контрастный душ. Савченко рекомендует чередовать комфортно теплую и прохладную воду примерно по 30 секунд, завершая процедуру прохладной водой. Перепады температуры помогают улучшить микроциркуляцию.

Дома также можно выполнять легкий лимфодренажный самомассаж. Для этого используются медленные круговые поглаживания: от ключиц к плечам, от центра груди к подмышкам, от области живота к паху, а также от коленей вверх. Такая техника помогает уменьшить ощущение тяжести и отечность.