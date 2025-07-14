Маммолог Михайлов посоветовал носить силиконовые накладки на грудь не дольше восьми часов

Силиконовые накладки (стикини, nipple covers, «камуфляж для сосков») становятся все более популярными среди женщин, особенно в жаркую погоду. Однако возникают вопросы об их безопасности для здоровья груди. Врач-онколог, маммолог, заведующий хирургическим отделением клиники «Будь здоров» на Сретенке Александр Михайлов рассказал Life о плюсах и минусах таких накладок.

Как отметил доктор, к плюсам можно отнести отсутствие давления от бретелей и косточек, незаметность под одеждой, удобство после операций. Среди минусов и рисков — нарушение кровообращения, аллергия и раздражение, отсутствие поддержки для женщин с пышной грудью, потница и опрелости.

Накладками не стоит пользоваться при воспалениях, мастопатии, кистах, а также в послеоперационный период без разрешения врача.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, Михайлов рекомендовал выбирать «дышащие» материалы, не носить накладки дольше восьми часов, давать коже отдых и избегать дешевых подделок. При дискомфорте следует снимать накладки, предупредил врач.