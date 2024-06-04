Малышева назвала неочевидный фактор, повышающий риск развития рака

Врач-терапевт и телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева назвала хронический стресс неочевидным фактором, повышающим риск развития онкологических заболеваний. Об этом она заявила в эфире передачи, выходящей на Первом канале .

«Длительные стрессы являются одной из причин повышения риска опухоли», — заявила она.

По словам Малышевой, хронический стресс подавляет иммунную защиту организма, лишая его возможности бороться с появляющимися раковыми клетками. По этой причине болезнь и начинает развиваться.

Ее коллега и соведущий, иммунолог Андрей Продеус рассказал россиянам, что употребление шпината снижает риски развития рака благодаря содержащимся в нем гликолипидам. По его словам, эти вещества блокируют размножение раковых клеток.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев предупредил россиян, что на начальных стадиях большинство видов рака могут протекать бессимптомно, поэтому этот недуг так коварен. Обычно его диагностируют совершенно случайно, так как у болезни отсутствуют яркие клинические проявления.