Гастроэнтеролог назвал суп, защищающий от рака кишечника

Блюдо из трех простых ингредиентов может снизить риск развития рака кишечника и помочь при болях в животе. Об этом рассказали врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин в эфире программы «Жить здорово!» .

Малышева предложила рецепт полезного супа, который содержит всего три ингредиента — тыкву, овсяные хлопья и имбирь. Сочетание этих продуктов, по словам врачей, оказывает положительное влияние на пищеварение.

«В тыкве есть пектин — клетчатка, которая нормализует стул и снимает боль в животе», — объяснил гастроэнтеролог.

Отдельно врачи отметили роль овсянки: она содержит много грубых волокон, которые поддерживают работу кишечника и помогают снижать риск развития рака прямой кишки.

