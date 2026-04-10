Мальчик из Москвы несколько дней втайне от родителей поедал диван

Ребенок поступил в больницу с рвотой и болью в животе. В его ЖКТ нашли безоар из обивки дивана, которую мальчик жевал. Родители не замечали этого.

Сначала врачи пытались извлечь инородное тело эндоскопическим методом через небольшой разрез. Комок из обивки оказался слишком крупным, пришлось остановить процедуру и провести на следующий день полостную операцию.

Она заняла около часа и прошла без осложнений. На вторые сутки мальчика перевели из реанимации в хирургическое отделение. В стационаре с ним работал психолог. По окончании лечения его выписали домой.

Ранее в Детском научно-клиническом центре имени Рошаля прооперировали ребенка, который проглотил 11 магнитов. Их обнаружили при томографии из-за боли в спине.