Проглотившего 11 магнитов ребенка спасли в медцентре Рошаля

Специалисты Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка 11-летнего мальчика 11 магнитов. Ребенок из-за стеснительности долгое время не рассказывал родителям, что проглотил посторонние предметы.

Снимок не показал повреждений позвоночника, однако в желудочно-кишечном тракте пациента выявили магниты. Ребенок признался, что проглотил их из любопытства. Через некоторое время у него появились боли в животе и рвота.

Инородные тела обнаружили, когда мальчику сделали томографию из-за боли в спине после неудачной тренировки по самбо.

«Мы обнаружили семь магнитов в проекции желудка и еще четыре — в других отделах желудочно-кишечного тракта. За долгие годы они сцепились друг с другом, что привело к перфорации стенки желудка. Это жизнеугрожающее состояние при котором нарушается кровоснабжение и образуются сквозные отверстия», — пояснил заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

Во время срочной операции из желудка мальчика извлекли семь магнитов малоинвазивным методом. Еще четыре продвинулись глубже по пищеварительному тракту, поэтому хирургам пришлось выполнить полостную операцию.

Осложнений после вмешательств не возникло. Ребенка уже выписали.