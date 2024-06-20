Болезнь без привычных симптомов. Как отличить ботулизм от отравления

В России с ботулизмом госпитализировали уже более 300 человек. Врач-инфекционист Елена Малинникова на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой напомнила, что у этого заболевания есть специфические симптомы. Они укажут, что недомогание не связано с обычным отравлением.

«Ботулизм, конечно, отличается от других пищевых инфекций, которые мы чаще всего встречаем. Потому что без видимых серьезных изменений — подъема температуры, выраженной слабости — начинают нарастать несколько другие симптомы», — отметила инфекционист.

Малинникова пояснила, что в основном наступает сильная утомляемость, головокружение, появляются такие симптомы, как затуманенное зрение, выраженная сухость во рту.

«Некоторые пациенты сразу же начинают жаловаться на трудность сглотнуть слюну. Естественно, даже могут развиваться и такие симптомы, как диарея, рвота, вздутие живота», — добавила собеседница 360.ru.

В отличие от других пищевых инфекций, обратила внимание специалисты, указанные признаки считают показательными симптомами отравления ботулотоксином.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 20 июня сообщил, что, по данным на четверг, в больницах находится 301 пациент с ботулизмом. Из них 43 человека подключили к аппаратам ИВЛ.