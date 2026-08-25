«Лютый бред». Врач оценил советы по чистке сосудов с помощью сала

Врач-диетолог, научный журналист Александр Бурлаков назвал неэффективным способ чистки сосудов с помощью сала, пусть даже и высококачественного. Об этом он написал в телеграм-канале .

Доктор развеял миф, что сало якобы чистит сосуды лучше статинов.

«Я не являюсь противником сала, и, как любой другой источник жиров, его стоит употреблять умеренно. Но сравнивать сало со статинами — это лютый бред», — сказал он.

Бурлаков предупредил, что сало не растворяет бляшки в сосудах. Это не налет внутри трубы, а изменение стенки артерии, поэтому смыть их едой не получится.

Он также оценил утверждения о наличии в сале арахидоновой кислоты, селена, лецитина и витамина D, а также об их пользе для организма. По его словам, наличие каких-либо веществ в продукте не делает его значимым источником.

Ранее врач-терапевт и кардиолог Татьяна Залетова рассказала, что брусника и клюква могут помочь защититься от гипертонии и атеросклероза благодаря высокой нутритивной плотности и содержащимся в них флавонолам.