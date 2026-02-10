Людям в возрасте 60 лет и старше посоветовали отказаться от ряда продуктов

С годами потребности организма меняются, и некоторые продукты могут стать источником проблем со здоровьем. В этом возрасте важно обращать внимание на качество и состав пищи. Общественная Служба Новостей выяснила, от каких продуктов стоит отказаться или значительно сократить их потребление в зрелом возрасте.

Соленые и маринованные продукты

Избыток соли может привести к задержке жидкости в организме, повышению артериального давления и увеличению нагрузки на почки и сердечно-сосудистую систему. Суточная норма соли для пожилого человека — не более пяти граммов. Стоит минимизировать потребление сельди, солений, колбас, чипсов и соусов промышленного производства.

Сахар и рафинированные сладости

Пирожные, конфеты, сладкая газировка — источник «пустых» калорий. Они способствуют набору веса и резким скачкам уровня глюкозы в крови. С возрастом повышается риск развития диабета 2-го типа. Лучше отдавать предпочтение натуральным сладостям: фруктам, ягодам, меду.

Жирные сорта мяса и колбасные изделия

Свинина, баранина, жирная говядина, а также сардельки, сосиски и копчености содержат большое количество насыщенных жиров и «плохого» холестерина. Они способствуют развитию атеросклероза. Источником белка лучше выбирать курицу, индейку, рыбу, творог и бобовые.

Белый хлеб и выпечка из муки высшего сорта

В белом хлебе и выпечке из муки высшего сорта мало клетчатки и полезных веществ, но при этом они обладают высоким гликемическим индексом. Лучше переходить на цельнозерновой хлеб, хлебцы, крупы — гречку, овсянку, киноа.

Жареная пища

Картофель фри, пирожки, котлеты, приготовленные в большом количестве масла, — тяжелая пища для пищеварения. Оптимальные способы приготовления для пожилого человека — варка, запекание, тушение и приготовление на пару.

Алкоголь

С возрастом снижается активность алкогольдегидрогеназы — фермента, расщепляющего алкоголь. Даже небольшие дозы могут привести к интоксикации, проблемам с давлением, обострению хронических заболеваний. Если и употреблять, то очень умеренно, отдавая предпочтение качественному сухому красному вину (не более 1 бокала изредка).

Молоко (в случае непереносимости лактозы)

С возрастом у многих людей снижается выработка фермента лактазы, что приводит к непереносимости лактозы. Употребление цельного молока может вызвать вздутие, диарею, дискомфорт. В этом случае стоит перейти на кисломолочные продукты (кефир, ряженка, йогурт без добавок).