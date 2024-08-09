Людям с расстройством половой идентификации предложили запретить водить авто

Минздрав предложил запретить людям с расстройствами половой идентификации и сексуальных предпочтений управлять автомобилями и другими транспортными средствами. Проект закона опубликовали на сайте правовой информации.

В список расстройств личности и поведения вошли болезни с кодами F65.0-F65.8 и F66.0-F66.8 по МКБ-10. В этот список входят фетишизм, вуайеризм, педофилия, а также другие расстройства сексуальных предпочтений и психосексуального развития.

В июле в Госдуму внесли проект, согласно которому водителям, достигшим 80-летнего возраста, предстоит пройти повторное медосвидетельствование, чтобы выяснить, достаточно ли они здоровы, чтобы управлять машиной.