Водителей старше 80 лет предложили пускать за руль после медосмотра

Требование об обязательном медицинском освидетельствовании водителей старше 80 лет предложили внести в закон «О безопасности дорожного движения». С инициативой выступил вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков. В распоряжении 360.ru оказался полный текст подготовленного парламентарием законопроекта.

В пояснительной записке отметили, что повторный экзамен на права, а также новое медицинское освидетельствование российские водители проходят раз в 10 лет после истечения срока удостоверения, а также после истечения срока лишения права на управление транспортным средством. Отдельной нормы для пожилых людей в действующем законе нет.

При этом специалисты Минздрава отмечают снижение остроты чувств и проблемы с кратковременной памяти, которые появляются с возрастом. Кроме того, у пожилых людей ухудшаются зрение, слух, реакция, что приводит к росту риска аварий.

Введение повторного медицинского освидетельствования для водителей, достигших возраста 80 лет, помогут выявить заболевания, которые могут повлиять на управление машиной. Это снизит риск серьезных ДТП и защитит всех участников дорожного движения.

Ранее с подобной инициативой в Министерство внутренних дел обратились участники общественной организации «Ветераны России». Они предложили сделать медицинские освидетельствования регулярными для водителей, достигших 75-летнего возраста.