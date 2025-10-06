Люди задумаются. Диетолог поддержала идею маркировать чипсы и газировку

Член Общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести маркировку чипсов и газированных напитков как вредных продуктов по аналогии с сигаретами и алкоголем. Насколько это актуально, рассказала 360.ru кандидат медицинских наук диетолог Дарья Русакова.

«Если человек увидит на упаковке красные метки, он задумается, нужно ли ему вообще употреблять этот продукт. Конечно, эти напоминания будут действовать только на сознательных людей, но во всем мире это уже широко используется, надеюсь, будет актуально и в России», — отметила она.

По словам врача, сейчас здоровых людей, в том числе детей, становится все меньше. Среди предложений, которая выдвинула Русакова, — повысить цены на чипсы и газировку, сделать их упаковки менее привлекательными и убрать с касс супермаркетов.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик назвала чипсы, сухарики и другие продукты с высоким содержанием соли самыми опасными закусками к пиву.