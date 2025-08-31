Гастроэнтеролог назвал самую вредную закуску к пиву

Самыми вредными закусками к пиву являются чипсы, сухарики, копчености и жареная еда. Об этом изданию Lenta.ru рассказала гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик.

Эти продукты опасны тем, что в них содержится много соли.

«Суточная норма соли для взрослого человека составляет около пяти граммов, но вечер с пивом и пакетом соленых снеков легко перебивает эту цифру в несколько раз», — отметила Чистик.

Алкоголь в сочетании с высококалорийными снеками может перегрузить поджелудочную железу и печень, что может спровоцировать острый панкреатит. Опасны также специи, добавленные в закуску. Они усиливают раздражение слизистой и провоцируют изжогу, особенно у людей с гастритом или рефлюксом.

На закуску к пиву хорошо подходит вяленая и сушеная рыба. Она богата белком и другими полезными веществами.