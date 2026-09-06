Листья «солнечной ягоды» оказались полезными в борьбе с раком
РИА «Новости»: в листьях облепихи нашли вещество против рака
Природное соединение казуариктин из листьев облепихи подавляет рост раковых клеток. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минобрнауки.
Противоопухолевый потенциал казуариктина, содержащегося в листьях «солнечной ягоды», оценили во ВНИИ лекарственных и ароматических растений.
«Метаболическая активность злокачественных клеток снижалась в зависимости от концентрации и продолжительности воздействия природного вещества», — заявили собеседники агентства.
Ученые планируют оценить токсичность, антиоксидантный профиль и биологическую доступность соединения. Исследования покажут, сможет ли вещество стать полноценным фармацевтическим препаратом.
Ранее в Воскресенской больнице внедрили трансперинеальную fusion-биопсию предстательной железы.