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    Листья «солнечной ягоды» оказались полезными в борьбе с раком

    РИА «Новости»: в листьях облепихи нашли вещество против рака

    Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Природное соединение казуариктин из листьев облепихи подавляет рост раковых клеток. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минобрнауки.

    Противоопухолевый потенциал казуариктина, содержащегося в листьях «солнечной ягоды», оценили во ВНИИ лекарственных и ароматических растений.

    «Метаболическая активность злокачественных клеток снижалась в зависимости от концентрации и продолжительности воздействия природного вещества», — заявили собеседники агентства.

    Ученые планируют оценить токсичность, антиоксидантный профиль и биологическую доступность соединения. Исследования покажут, сможет ли вещество стать полноценным фармацевтическим препаратом.

    Ранее в Воскресенской больнице внедрили трансперинеальную fusion-биопсию предстательной железы.