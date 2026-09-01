Новый метод диагностики рака стал доступен в Воскресенской больнице

В Воскресенской больнице внедрили трансперинеальную fusion-биопсию предстательной железы. Метод совмещает данные МРТ и УЗИ в реальном времени, позволяя выявлять опухоли на ранних стадиях с высокой точностью.

«Главное преимущество fusion-технологии — точная навигация. Мы совмещаем информативность МРТ с УЗИ-контролем в реальном времени, что позволяет прицельно исследовать подозрительные участки», — отметил уролог Игорь Матях.

Снимок МРТ накладывается на «живое» изображение УЗИ — врач видит мишень и направляет иглу точно в очаг. Доступ через промежность исключает риск заноса инфекции из кишечника и открывает доступ к труднодоступным зонам. Вместо 12 случайных точек выполняется 24 прицельных забора. Процедура безболезненна, занимает 30–45 минут, пациент находится в стационаре не более суток.

Исследование показано при повышенном уровне ПСА, подозрительных изменениях на МРТ, а также при сохраняющемся подозрении на опухоль при отрицательном результате предыдущей биопсии.

Высокоточная диагностика доступна жителям Воскресенска, Коломны, Луховиц, Егорьевска, Озер, Зарайска и других близлежащих городов. Решение о назначении принимает уролог; попасть на прием можно по направлению терапевта из поликлиники по месту жительства.