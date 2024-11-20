Ликсутов: производство лекарственных препаратов полного цикла наладят в Зеленограде

Компания «Биннофарм», имеющая статус промышленного комплекса, привлекла 1,5 миллиарда рублей инвестиционного кредита через Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Средства направлены на создание в Зеленограде производства фармпрепаратов полного цикла для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний», — заявил он.

Такой кредит выделяется на три года по ставке в 3% годовых, его предельный размер — три миллиарда рублей. Благодаря этому предприятия могут расширять производство и тем самым укреплять технологический суверенитет страны.

«Планируется, что первые партии лекарств поступят в гражданский оборот уже к концу 2025 — началу 2026 года», — добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.