Ликсутов: производство лекарственных препаратов полного цикла наладят в Зеленограде

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания «Биннофарм», имеющая статус промышленного комплекса, привлекла 1,5 миллиарда рублей инвестиционного кредита через Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Средства направлены на создание в Зеленограде производства фармпрепаратов полного цикла для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний», — заявил он.

Такой кредит выделяется на три года по ставке в 3% годовых, его предельный размер — три миллиарда рублей. Благодаря этому предприятия могут расширять производство и тем самым укреплять технологический суверенитет страны.

«Планируется, что первые партии лекарств поступят в гражданский оборот уже к концу 2025 — началу 2026 года», — добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Финансовый директор предприятия Хафиз Гафуров отметил, что благодаря этому социально значимые препараты можно быстрее выводить на рынок.

Свыше 300 столичных предприятий занято в сфере медицины, выпуская технику и лекарства. На базе ОЭЗ «Технополис Москва» создали один из крупнейших в России фармакологических кластеров.

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