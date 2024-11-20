Ликсутов: производство лекарственных препаратов полного цикла наладят в Зеленограде

Компания «Биннофарм», имеющая статус промышленного комплекса, привлекла 1,5 миллиарда рублей инвестиционного кредита через Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Средства направлены на создание в Зеленограде производства фармпрепаратов полного цикла для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний», — заявил он.
Такой кредит выделяется на три года по ставке в 3% годовых, его предельный размер — три миллиарда рублей. Благодаря этому предприятия могут расширять производство и тем самым укреплять технологический суверенитет страны.
«Планируется, что первые партии лекарств поступят в гражданский оборот уже к концу 2025 — началу 2026 года», — добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Финансовый директор предприятия Хафиз Гафуров отметил, что благодаря этому социально значимые препараты можно быстрее выводить на рынок.
Свыше 300 столичных предприятий занято в сфере медицины, выпуская технику и лекарства. На базе ОЭЗ «Технополис Москва» создали один из крупнейших в России фармакологических кластеров.
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