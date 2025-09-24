Life.ru: под осенней депрессией может скрываться сахарный диабет

Диабет называют «тихим убийцей» именно из-за способности протекать бессимптомно долгие годы. Life.ru рассказал о признаках недуга, которые могут проявиться в осенний период.

Так, осенняя депрессия традиционно объясняется изменением погоды, однако при диабете плохое настроение приобретает иной смысл. Скачки уровня глюкозы в крови напрямую воздействуют на мозговую деятельность и нервную систему. Человек может испытывать раздражительность, слезы без повода или эмоциональную притупленность.

Особое внимание стоит уделить ночным симптомам, которые легко игнорировать или не связать с диабетом. Постоянная ночная потливость, страшные сновидения и бессонница могут быть следствием падения уровня сахара в темное время суток. Неприятные ощущения в руках и ногах, непреодолимое желание двигаться — синдром беспокойных ног — также может быть признаком гипергликемии. Проблемы с дыханием во сне, апноэ, когда дыхание периодически останавливается, часто сопутствуют диабету и требуют обязательной диагностики.