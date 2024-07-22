Личинки кусаются в воде. Как не стать жертвой «болезни купальщиков»

Жаркое лето спровоцировало рост числа личинок церкарий в стоячих водоемах. О том, как не стать «жертвой» червей, 360.ru рассказала врач-паразитолог Елена Чернышева.

«Церкарии — это личинки глистов, которые вполне хорошо сохраняются в теплой воде. В этом году условия просто великолепные для личинок и для всякой живности, которая живет в воде или откладывает туда яйца», — объяснила специалист.

Врач подчеркнула, что церкарии кусаются, и их укусы вызывают так называемую «болезнь купальщиков».

«Они кусают и, естественно, впускают свои продукты обмена —токсические вещества. Они раздражают кожу и вызывают зуд», — отметила она.

Чернышева сообщила, что купаться в водоемах можно, но необходимо соблюдать несколько правил. Она посоветовала использовать репелленты перед погружением в воду, которые отпугнут паразитов. Также врач призвала не «сидеть» подолгу в водоеме и принимать душ сразу после плавания.

«Нужно иметь бутылку воды, которой сразу после купания надо ополоснуться как следует и вытереться. Это гигиеническое мероприятие», — добавила паразитолог.

Ранее она предупредила, что из-за купания в открытых водоемах можно заразиться кишечной инфекцией. По ее словам, летом в воде появляются различные бактерии.