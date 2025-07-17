Лекарства не выдадут? Что делать с неразборчиво написанными рецептами

Даже если медицинский рецепт написан неразборчивым почерком, риска получить неправильные лекарства практически нет. Об этом 360.ru сообщил врач функциональной диагностики, кардиолог Андрей Кондрахин.

«Если фармацевт или провизор не может прочитать рецепт, он лекарства не выдаст в принципе. Даже если ему что-то показалось, но уверенности нет, то он не станет. Рецепт, по сути, будет недействительным», — пояснил он.

Кондрахин добавил, что нечитаемый почерк — действительно частое явление среди врачей, поскольку выписка рецептов становится рутинной работой и при большом потоке медики начинают выдавать их быстрее.

Однако сегодня на смену рукописным рецептам все чаще приходят печатные, поэтому вскоре проблема потеряет актуальность.

«Москва и Московская область уже давно перешли на рецепты не от руки, а именно напечатанные. Кроме того, многие клиники перешли на цифровой оборот документов, при котором рецепт закрепляется за полисом и провизор может увидеть его внутри системы», — отметил собеседник 360.ru.

По словам кардиолога, в дальнейшем практику распространят на всю страну, и она доберется даже до глубинок. Он напомнил, что сегодня к интернету должны быть подключены и фельдшерско-акушерские пункты, а значит, возможна и их цифровизация.

Депутат Госдумы Антон Ткачев предложил министру здравоохранения России обязать врачей выписывать рецепты в печатном виде, чтобы решить проблему с невнятным почерком.